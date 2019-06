Asco langer dicht na cyberaanval

Het luchtvaartbedrijf blijft nog zeker tot en met zondag grotendeels dicht na een cyberaanval.

De directie van Asco, dat vliegtuigonderdelen maakt voor onder meer Boeing en Airbus, heeft de werknemers laten weten dat de tijdelijke werkloosheid opnieuw verlengd is.

Vicky Welvaert, de HR-manager van Asco, stelde maandag dat de situatie onder controle is en de systemen op een veilige manier geleidelijk en voorzichtig heropgestart worden. Daardoor zijn er overigens al terug een beperkt aantal werknemers aan de slag. Bij de RVA werd het statuut van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht aangevraagd.

Asco stelt in totaal 1.500 mensen te werk, van wie ongeveer 1.000 in Zaventem. De rest werkt in vestigingen in de VS, Duitsland en Canada. Ook in die vestigingen werden de activiteiten als gevolg van de cyberaanval volledig stilgelegd.

Wie achter de hacking met ransomware zit, is nog steeds niet duidelijk.