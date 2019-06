Graffitikunstenaars toveren dak om tot reusachtig schilderij

Twee Franse graffitikunstenaars, Ella en Pitr, hebben op het dak van het expocentrum Viparis in Parijs een groot schilderij gemaakt. Het kunstwerk is 2,5 hectare, of vier voetbalvelden, groot. Dat is het grootste muur-of dakschilderij in Europa.

Het vorige record voor grootste muurschilderij was van de hand van dezelfde kunstenaars, een werk dat ze in 2015 in Noorwegen gemaakt hadden. Het nieuwe werk zal niet eeuwig blijven bestaan, het gebouw wordt in 2022 afgebroken ter voorbereiding op de Olympische Spelen van 2024. Het maken van het schilderij heeft tien dagen geduurd. De kunstenaars maakten gebruik van drones om hun werk van op afstand te kunnen bekijken.

Foto: AFP

Het kunstwerk stelt een oude dame voor die naar de Parijse autosnelweg kijkt. Die weg doorkruist het kunstwerk. ‘Het toont het contrast tussen haar manier van leven en de rest van de maatschappij’, zeggen de kunstenaars aan de Franse zender RFI.

Het werk is te zien vanop het dak van een ander paviljoen in hetzelfde centrum, of via een drone. Ella en Pitr vonden dat er al genoeg muurschilderijen waren dit werk is enkel zichtbaar voor wie echt zoekt.