Vlaams Belang-politicus Dries Van Langenhove is sinds maandag in verdenking gesteld van inbreuken op onder meer de antiracismewet. Vanaf donderdag dreigt het gerecht hem echter niet te kunnen achtervolgen, want dan legt Van Langenhove de eed af als Kamerlid en wordt hij parlementair onschendbaar. 'Waarom krijgen niet meer mensen onschendbaarheid?', vraagt Kamagurka zich in de video hierboven af.