Facebook belooft betaalrevolutie

Facebook gaat wereldwijd betaaldiensten aanbieden onder de naam Calibra.

De nieuwe dienst zal in 2020 het levenslicht zien, zo kondigde Facebook vanochtend aan. Gebruikers zullen een digitale portemonnee kunnen aanmaken voor de Libra, een nieuwe munteenheid die gebaseerd is op de blockchain-technologie. De digitale portemonnee kan als losse app gebruikt worden, ofwel gekoppeld aan Instagram of WhatsApp.

Facebook richt zich onder meer op de ontwikkelingslanden, waar de financiële diensten minder toegankelijk zijn dan in het westen. Hier is een groot potentieel van mensen zonder bankrekening. Ook migranten die geld overmaken aan het thuisland is een markt waar Facebook zich met Calibra op wil richten.

Het overmaken van geld aan andere smartphone-bezitters zal even makkelijk worden als het versturen van een berichtje, belooft Facebook. De kostprijs ervan zal laag zijn of zelfs onbestaande. Op termijn moeten er nieuwe diensten aan Calibra gekoppeld worden, zoals het betalen van facturen, betalingen in winkels en horeca-vestigingen, of het kopen van een ticket voor het openbaar vervoer.

Facebook belooft veel te investeren in anti-fraude-maatregelen en in het garanderen van de privacy. Calibra zal ‘zonder toestemming van de klant’ geen gegevens delen met Facebook, ‘behalve in beperkte gevallen’. Die gevallen hebben betrekking op de noodzaak om de veiligheid van mensen te garanderen en aan wettelijke vereisten te voldoen. Ook komt er een helpdesk, bijvoorbeeld voor mensen die hun paswoord vergeten zijn of het slachtoffer worden van hackers. Facebook benadrukt dat de ontwikkeling van Calibra zich nog in een vroeg stadium bevindt.