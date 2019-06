Wanneer sledehonden op Groenland door smeltwater stappen

Het is een ongewoon gezicht: sledehonden die met hun poten door smeltwater stappen in plaats van sneeuw. Een foto ervan gaat rond op sociale media.

De foto is op 13 juni op Groenland genomen door de Deense onderzoeker Steffen Olsen van het Deense Meteorologisch Instituut. Het is alsof de honden over water lopen, maar het smeltwater ligt volgens Olsen op een ijslaag van 1,2 meter dik.

Olson zegt op Twitter dat de foto een ‘uitzonderlijke dag’ toont en ‘voor velen meer symbolisch dan wetenschappelijk’ is.

De Deense klimaatwetenschapper Ruth Mottram zegt dat er op die plek relatief weinig scheuren in het ijs zijn waardoor het water zou kunnen weglopen. ‘Vorige week betekende de start van warme weersomstandigheden op Groenland en eigenlijk in bijna heel het Arctische gebied’, legt ze aan The Guardian uit. Daardoor is veel ijs gesmolten. In andere gebieden kan het smeltwater wel weg en blijft het niet aan de oppervlakte staan. Dat zou een heel andere foto hebben opgeleverd.

Toch zijn de temperaturen uitzonderlijk. Een weerstation in de buurt mat vorige woensdag een temperatuur van 17,3 graden Celsius, wat zelfs in de zomer warm is in de regio. Het smeltseizoen op Groenland loopt normaal gezien van juni tot augustus, maar dit jaar begon het volgens het Deense Meteorologisch Instituut al op 30 april.

Welke rol de klimaatverandering daarin speelt, is volgens Mottram nog moeilijk te zeggen. Maar ‘onze klimaatmodellen voorspellen dat het zeeijsseizoen rond Groenland minder lang zal duren’. ‘Hoe snel dat zal gaan en hoeveel de afname zal zijn, hangt af van hoe sterk de wereldwijde temperaturen stijgen.’

Vorig jaar brak nog een enorme ijsberg af van een gletsjer in Groenland.