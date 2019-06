Studenten bouwen superwagen

Het team Formula Electric Belgium stelde zijn nieuwste elektrische wagen voor: de Umicore Eclipse. De racewagen is het resultaat van een samenwerking van maar liefst 130 bedrijven en non-profitorganisaties. Opvallend is de grote inbreng van 35 Leuvense studenten. “Voor ons is dit eigenlijk een voltijdse job. Alleen worden we er niet voor betaald.”

Tijdens de zomer nemen de Belgische studenten het in verschillende Formula Student-competities op tegen een 250-tal andere teams van over de hele wereld. Hun racewagen is alvast een sterk staaltje van innovatieve technologie. Hij trekt op tot 100 km/u in amper 2,6 seconden, sneller dan de nieuwste generatie Formule E-wagens. De wagen weegt slechts 200 kilogram, beschikt over een vermogen van 201 pk en haalt een topsnelheid van 117 km/u.

Verschillende specialisaties

De studenten van de KU Leuven en hogeschool Thomas More maakten de auto zelf. “Het team van ongeveer 35 studenten bestaat uit ingenieursstudenten uit verschillende specialisaties als elektromechanica, elektronica en software”, vertelt teamkapitein Willem T’Hooft, zelf student industrieel ingenieur.

Van die 35 hebben 21 studenten besloten een jaar extra te studeren in een postgraduaat. “Zij staan in voor de dagdagelijkse werking van het team en ook het effectieve ontwerp en de bouw van de wagen”, vertelt Willem. “Daarnaast hebben we nog verschillende studenten die hun thesis of bachelorproef bij het team afleggen. Zij focussen zich meer op specifieke onderdelen en mogelijke innovaties.”

Voltijdse job

Al sinds september vorig jaar zijn de studenten van Formula Electric Belgium druk in de weer met hun jongste elektrische racewagen. “Je kan het een beetje vergelijken met een voltijdse functie”, stelt hij. De enige duidelijke verschillen zijn dat we niet betaald worden, in het weekend moeten werken en dat overuren standaard zijn”, klinkt het droog. Al moeten de studenten wel nog af en toe naar de les.

De studenten zullen de Belgische driekleur verdedigen in Nederland, Italië en Tsjechië. Tijdens die internationale wedstrijden wordt niet enkel gekeken naar de snelheid van de auto, ook naast het circuit vallen punten te rapen. Zo zullen de studenten onder andere een businesscase uitwerken en de innovatie in hun wagen aantonen voor een jury van experts. “Dit alles maakt het project erg verrijkend. We trainen niet enkel onze technische vaardigheden, maar we leren werken in een interdisciplinair team en maken een ontwikkelingsproces van A tot Z mee. Die dingen kan je niet leren op de schoolbanken”, zegt hij.

