GP van België kan door Nederland lagere organisatievergoeding vragen

De organisatoren van de GP van België kunnen mogelijk lagere vergoedingen vragen om de race in Spa-Francorchamps te organiseren. Dit omwille van het feit dat er volgend jaar een GP van Nederland zal zijn.

Het organiseren van een race in Zandvoort zou wel eens moeilijkheden kunnen opleveren voor de GP van België volgens ‘L’Echo.’ Het is geen geheim dat de race in Francorchamps de laatste jaren sterk afhankelijk is van het veelal Nederlandse publiek dat komt om nationale held Max Verstappen aan te moedigen.

Hoewel de race in Nederland in mei gepland staat moet er rekening gehouden worden met een mogelijke daling van het aantal toeschouwers. Vorig jaar vernieuwde Spa Grand Prix, de organisator van de GP van België, haar contract met de Formule 1 voor een periode van drie jaar waarbij het ongeveer twintig miljoen euro per jaar aan de F1 moet betalen.

Dat bedrag kan niet gedekt worden door de ticketverkoop alleen. Vorig jaar draaide de GP van België ongeveer zeven en een half miljoen euro verlies en daarmee is de organisatie sterk afhankelijk van de subsidies vanuit Wallonië.

Een onafhankelijke studie heeft echter aangetoond dat de race een boost geeft aan de Waalse economie en de opbrengsten voor de regio worden geschat op 18,4 miljoen euro. Dat maakt de investering van Wallonië uiteraard ruimschoots goed.

Bij de verlenging van het contract heeft Spa Grand Prix echter een speciale clausule afgedwongen waarin staat dat de jaarlijkse bijdrage kan verminderd worden indien er een GP van Nederland georganiseerd wordt.

De organisatoren hebben zich voorzien van de diensten van het adviesbureau ‘Ernst & Young’ om te berekenen hoeveel het potentieel verlies bedraagt dat de GP van Nederland zou betekenen voor Spa-Francorchamps.

