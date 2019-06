Belg slechtste leerling van de klas op de weg

Een wereldwijde ESRA-enquête over verkeersveiligheid werd dinsdag op een congres in Brussel voorgesteld. De studie legt volgens het verkeersveiligheidsinstituut Vias ‘ontzettend veel pijnpunten bloot in onze verkeersveiligheidsmentaliteit’.

Uit de enquête blijkt dat één op de vier Belgische bestuurders (24 procent) aangeeft de laatste maand gereden te hebben nadat ze mogelijk boven de wettelijke limiet zaten. Daarmee scoren we niet alleen veel slechter dan het Europese gemiddelde (13 procent), maar doen we het vooral het allerslechtste van de 32 bevraagde landen. Het verschil met de beste leerlingen van de klas Hongarije (4 procent), Finland (4 procent) en Polen (6 procent) is erg groot. Maar ook ten opzichte van buurlanden zoals Nederland (9 procent) en Duitsland (9 procent) blijkt duidelijk dat onze mentaliteit ten opzichte van alcohol achter het stuur nog veel te laks is, zegt Vias.

Niet alleen automobilisten rijden rond onder invloed van alcohol. Ook kwetsbare weggebruikers doen dat. Vooral bij fietsers is het probleem groter in ons land dan elders in Europa. 28 procent zegt in de afgelopen maand met een glaasje te veel op met de fiets gereden te hebben. Het Europees gemiddelde bedraagt 17 procent.

Een op de vier Belgische bestuurders (24 procent) is overigens de afgelopen twaalf maanden door de politie gecontroleerd op alcohol achter het stuur. In Europa ligt dat gemiddelde op 18 procent.

Drugs en smartphone

Uit het onderzoek blijkt ook dat veel Belgische bestuurders rijden onder invloed van drugs of hun smartphone gebruiken. Een op de zeven Belgische jongeren (14 procent) geeft toe in de laatste maand gereden te hebben 1 uur na het nemen van illegale drugs. Cannabis de meest gebruikte drug achter het stuur.



Nog een pijnpunt: meer dan één op de vier Belgische bestuurders (28 procent) geeft toe in de afgelopen maand mails of berichten op sociale media gelezen of verstuurd te hebben achter het stuur. Daarmee doen we het iets slechter dan de rest van Europa (24 procent). Een op de vijf Belgische bestuurders (22 procent) deed ook nog een telefoontje met de gsm in de hand.



Studie

De ESRA-studie is een wereldwijde enquête in 32 landen over verkeersveiligheid onder leiding van Vias institute. In België werd een representatief aantal van 2.000 weggebruikers bevraagd.