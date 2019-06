Duitsland start EK U21 met zege, Real-aanwinst Luka Jovic verliest met Servië

Duitsland heeft maandag zijn openingswedstrijd op het EK voor beloften in Italië en San Marino gewonnen. In Udine haalde de titelverdediger het in groep B met 3-1 van Denemarken. Het Servië van Real-vedette Luka Jovic liep tegen een 0-2 nederlaag aan tegen Oostenrijk.

Voor Duitsland scoorden Marco Richter (2x) en Luca Waldschmidt. Robert Skov scoorde van op de stip de eerredder.

In Trieste zorgden treffers van Hannes Wolf (37.) en Sascha Horvath (78.) voor een 0-2 zege van Oostenrijk tegen Servië, dat de wedstrijd met tien beëindigde na de uitsluiting van Vukasin Jovanovic (75.).

Duitsland en Oostenrijk gaan zo met drie punten aan de leiding in de groep, Denemarken en Servië volgen met nul punten. Donderdag speelt Denemarken tegen Oostenrijk op de tweede speeldag en neemt Duitsland het op tegen Servië. Enkel de drie groepswinnaars plus de beste tweede (van drie groepen) plaatsen zich voor de halve finales, waaraan ook een olympisch ticket verbonden is.