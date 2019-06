Minderjarig meisje aangerand tijdens het joggen: 'Haar kleren waren kapot en vies, ze was in shock'

Een meisje van 17 jaar uit Erps-Kwerps is zondagavond tijdens het joggen aangerand door een man en daarbij ook bedreigd met een mes. Ze kon zich nog verweren, maar liep daarbij wel lichte verwondingen op. De politie is een onderzoek gestart.

'Mijn zus was zondag vlak voor 21 uur nog even gaan joggen in Erps-Kwerps. Het was toen nog licht, en we gingen er vanuit dat ze binnen ongeveer dertig minuten tot een uur terug zou zijn. Ze had haar gsm mee. Toen ze om 22.20 uur nog steeds niet terug was, begonnen we ons zorgen te maken', vertelt de zus van het slachtoffer in een bericht dat maandagavond massaal gedeeld werd op Facebook.

Toen er om 22.30 uur nog altijd geen spoor was van het meisje, werd de politie erbij gehaald. Om 23.14 uur kwam het verlossende bericht dat het meisje gevonden was door een koppel in de Kasteelstraat. 'Haar kleren waren kapot, ze was helemaal vies en uitgeput en ook in shock', zegt de zus.

Het meisje bleek tijdens haar loopronde langs achter aangevallen door een man. De dader duwde haar op de grond en bedreigde haar met een mes. Daarmee zou hij ook haar kleren opengesneden hebben. 'Gelukkig heeft mijn zus zich kunnen verdedigen en is de man uiteindelijk weggelopen. Daarop was mijn zus helemaal door het bos en de Lelieboomgaardenstraat gerend, tot de Kasteelstraat, waar ze dan werd gevonden door die mensen die de politie en ons dan hebben gebeld', klinkt het.

Nacht in ziekenhuis

Het slachtoffer had enkele schrammen, een snee in het gezicht en was vooral erg geschrokken. Ze bracht een nacht door in Gasthuisberg, maar is intussen weer thuis.

De politie bevestigt dat er een onderzoek loopt naar aanranding, maar wil voorlopig niet meer details kwijt.

'De man die mijn zus heeft aangevallen, is momenteel nog niet gevonden, maar we geloven erin dat dit snel gaat gebeuren', zegt de zus van het slachtoffer nog. Volgens haar ging het om een blanke, Franstalige man in grijze joggingbroek en een witte top zonder mouwen. Hij had kort, donker haar en was vermoedelijk tussen 35 en 40 jaar.