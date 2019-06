KBC trekt tarief bankrekening fors op

KBC maakt de populaire Plusrekening 25 procent duurder. Klanten betalen voor de extra toegevoegde waarde, zegt de bank.

KBC verhoogt op 1 september de maandelijkse ­tarieven van een aantal types bankrekening en de daarbij behorende diensten. De bank zegt dat de verhogingen gerechtvaardigd zijn door de uitbreiding van het aantal digitale diensten dat eraan gekoppeld is, zoals bankieren via smartphone of tablet.

‘We bieden de klanten extra toegevoegde waarde’, zegt woordvoerster Viviane Huybrecht. ‘Bovendien is de prijs al vijf jaar onveranderd gebleven. Ook de prijs van een brood of van de krant gaat af en toe omhoog. Dan kunnen wij niet achterblijven.’ De levensduurte, gemeten volgens de index, is de afgelopen vijf jaar met 8,6 procent gestegen.

Concreet trekt KBC de vergoeding voor de Plusrekening, waar 80 procent van de KBC-klanten voor kiest, op van 2 euro naar 2,50 euro. De zichtrekening, waar à la carte diensten aan kunnen worden toegevoegd, gaat van 1,25 naar 1,75 euro. De Basisrekening blijft gratis, maar de kostprijs van enkele diensten gaat fors omhoog. Wie bijvoorbeeld nog papieren rekeninguittreksels wil ontvangen, zal ­dubbel zoveel betalen als nu. Daarmee wordt niet-digitaal bankieren ontmoedigd. ‘Steeds meer klanten gebruiken uitsluitend digitale diensten’, licht Huybrecht toe. ‘Wij spelen in op die behoefte.’

Vergelijkbaar met concurrenten

Ze zegt ook dat de verhogingen nodig zijn om de reële kostprijs te weerspiegelen. KBC investeert tussen 2017 en 2020 zo’n 1,5 miljard euro in de digitale transformatie. Bovendien worden de tarieven meer in lijn gebracht met die van de concurrentie, zegt KBC. Een Plusrekening inclusief kredietkaart kost nu 36 euro per jaar. Dat is evenveel als een vergelijkbare rekening bij BNP Paribas Fortis, maar meer dan ING en Belfius aanrekenen.

De winstmarge van de banken staat onder druk door de lage rente. Inkomsten uit andere bronnen zijn dan welkom. Huybrecht: ‘We streven naar een rendabel en duurzaam businessmodel. De lage rente is inderdaad een gegeven. In die context is het heel normaal dat we de tarieven zodanig aanpassen dat ze de reële toegevoegde waarde weerspiegelen.’