Hoop op meer Europese klimaatambitie neemt toe

Zullen de Europese leiders alsnog hun klimaatambities opschroeven en instemmen met het voorstel om de EU tegen 2050 klimaatneutraal te maken? Op de Europese top van donderdag wordt erover gebakkeleid.

Voorlopig wil de EU nog niet ­zover gaan, maar de druk om de ­Europese economie in lijn te brengen met het klimaatakkoord van Parijs wordt opgevoerd.

Volgens het persbureau Reuters treedt ook Duitsland toe tot de club van landen met een hoge ambitie. Eerder hadden Denemarken, Zweden, Frankrijk, Luxemburg, Letland, Nederland, Portugal, Spanje en België een tekst ondertekend waarin opgeroepen wordt voluit te gaan voor klimaatneutraliteit in 2050. Dat nu ook Duitsland overstag gaat, is belangrijk. Het zijn nu vooral de landen uit Centraal-Europa die nog op de rem blijven staan.

Twee tanden bijsteken

De Europese Commissie had eerder al de klimaatneutraliteit ­tegen 2050 op tafel gelegd. Volgens de Commissie is de Europese economie in staat dat doel te ­halen. De druk op de EU om haar leidersrol in de strijd tegen de opwarming van de aarde op te pakken, wordt al enige tijd opgevoerd. Vorige week nog scheef de secretaris-generaal van de VN, ­Antonio Guterres, een brief naar de Europese leiders, waarin hij hen oproept voluit te gaan voor klimaatneutraliteit in 2050. Hij wil ook dat de EU tegen 2030 zijn uitstoot al met 55 procent reduceert. In de huidige plannen is een reductie met 40 procent het doel.

Guterres werpt zich steeds meer op als het klimaatgeweten van de wereld. Hij wil dat de wereldleiders twee klimaattanden bijsteken. Daarom organiseert hij in september in New York een speciale top. ‘De EU-leiders mogen de oproep van Gutteres echt niet negeren’, zegt Wendel Trio, directeur van het Climate Action Network. De ngo is hoopvol dat de EU alsnog een akkoord bereikt over de verhoogde ambities.