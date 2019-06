Charlotte Leysen stopt bij Ketnet

Charlotte Leysen (31) stopt dit najaar als Ketnet-wrapper. Dat maakte ze maandag zelf bekend op radiozender MNM.

Leysen, die in 2011 door de kijkers werd gekozen als gezicht van de zender, noemt het ‘tijd om haar vleugels uit te slaan’. Nieuwe plannen heeft ze naar eigen zeggen nog niet. ‘Voor elke deur die sluit, gaat er een nieuwe open. Ik kijk alle avonturen tegemoet’, klinkt het.

Ketnet gaat intussen op zoek naar een nieuwe wrapper.

Leysen was in 2018 enkele maanden afwezig op het scherm. Tijdens de opnames voor het Ketnet-programma Goed gezien! in het Afrikaanse Togo liep ze een zware voedselvergiftiging op. Haar moeizame herstel ging toen gepaard met een mentale dip.