Elise Mertens en Alison Van Uytvanck in Mallorca naar tweede ronde, Kirsten Flipkens is uitgeschakeld

Elise Mertens (WTA 21) heeft zich maandag geplaatst voor de tweede ronde op het WTA-toernooi in het Spaanse Mallorca (gras/250.000 dollar).

In de openingsronde haalde de Belgische nummer een, vierde reekshoofd in Mallorca, het in twee sets van de Duitse wildcard Andrea Petkovic (WTA 71): twee keer 6-2 na 1 uur en 10 minuten. In de tweede ronde neemt Mertens het op tegen de winnares van het duel tussen de Chinese Zheng Saisai (WTA 44) en de Australische Samantha Stosur (WTA 115).

Eerder op maandag beukte Alison Van Uytvanck (WTA 57) eveneens de poorten van de tweede ronde open. In Palma de Mallorca haalde ze het in drie sets van de Tsjechische Katerina Siniakova (WTA 38), het achtste reekshoofd. In de achtste finales speelt ze tegen de Chinese Yafan Wang (WTA 58), die te sterk bleek voor de Duitse Anna-Lena Friedsam (WTA 358).

Kirsten Flipkens (WTA 80) kon zich niet plaatsen voor de tweede ronde. Onze landgenote ging in de eerste ronde in twee sets onderuit tegen de Amerikaanse Sofia Kenin (WTA 30), het zevende reekshoofd: 6-2 en 6-3 na 1 uur en 13 minuten.

Met qualifier Ysaline Bonaventure (WTA 118) staat er nog een landgenote op de hoofdtabel in het enkelspel. Bonaventure, die maandag haar tweede kwalificatiematch won, krijgt een heuse klepper als tegenstandster in de openingsronde. Daar wacht met de Duitse Angelique Kerber (WTA 6) het topreekshoofd in Palma de Mallorca. Beide speelsters stonden nooit eerder tegenover elkaar op het WTA-circuit.