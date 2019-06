Directeur Dossinkazerne begrijpt bijzondere voorwaarde voor Van Langenhove

Christophe Busch, de directeur van de kazerne Dossin, zegt in een korte reactie aan ‘De Standaard’ het signaal van Justitie in de voorwaarden van Dries Van Langenhove te begrijpen.

In het onderzoek naar inbreuken op de antiracismewet tegen de organisatie Schild & Vrienden is vandaag, maandag, Dries Van Langenhove opgepakt. De spreekbuis van Schild & Vrienden is lange tijd ondervraagd door een onderzoeksrechter in Gent. Hij is formeel in verdenking gesteld wegens inbreuken op de antiracismewet, de negationismewet en de wapenwet.

De onderzoeksrechter liet hem wel vrij onder voorwaarden. Een daarvan is een verplicht bezoek aan de Dossinkazerne. Dat is het memoriaal, museum en documentatiecentrum over de Holocaust en mensenrechten in Mechelen dat gevestigd is in de gelijknamige kazerne van waaruit tijdens de Tweede Wereldoorlog zowat 25.000 Joden en zigeuners werden gedeporteerd naar de vernietigingskampen van de nazi’s.

‘Het is niet de eerste keer dat een onderzoeksrechter een rondleiding voorstelt’, zegt museumdirecteur Christophe Busch. ‘Dat gebeurde eerder ook al in zaken met betrekking tot racisme of negationisme.’

Over de inhoud en de timing van zo’n bezoek wil Busch niets kwijt. ‘Maar natuurlijk maakt het museum ook de vertaalslag van wat er zich in de Tweede Wereldoorlog heeft afgespeeld naar vandaag.’