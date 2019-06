Koning verlengt opdracht informateurs: ‘Niets is wat het lijkt’

De informateurs Johan Vande Lanotte (SP.A) en Didier Reynders (MR) zien nog ruimte om vooruitgang te boeken.

Vande Lanotte en Reynders hebben een nieuwe verlenging tot 1 juli gekregen om hun informatieopdracht voort te zetten. De komende weken gaan ze met de partijvoorzitters per thema de standpunten vergelijken. Zo hopen ze bouwstenen voor een volgende fase klaar te zetten.

‘Het is belangrijk om zo snel mogelijk vooruitgang te boeken’, zegt Vande Lanotte. ‘Tegen de maand oktober hebben we een regering nodig om een begroting op te stellen. Elke stap die we nu niet zetten, betalen de burgers het jaar nadien dubbel.’

Veel vooruitgang lijken de informateurs nochtans niet geboekt te hebben. Vande Lanotte verwijst naar Le petit prince van Antoine de Saint-Exupéry: ‘Daar zien volwassenen een hoed, kinderen zien een olifant in een slang. Niets is wat het lijkt.’

Volgens de informateurs is het nog te vroeg om resultaten voor te leggen. Dat heeft alles te maken met de verkiezingsuitslag, waarin uitzonderlijk veel partijen verloren hebben.

‘De eerste reactie van een partij is dan om ervoor te zorgen dat je niet nog meer verliest. Dat is een menselijke reactie’, zegt Vande Lanotte. ‘Maar vroeg of laat moeten ze weer naar de toekomst kijken.’