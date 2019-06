Zeventiende ritzege ooit voor Peter Sagan in Ronde van Zwitserland, Slovaak is ook de nieuwe leider

De derde etappe van de Ronde van Zwitserland, van Flamatt naar Murten, is in een spurt gewonnen door Peter Sagan. De Slovaak haalde het in een spurt bergop van Elia Viviani en John Degenkolb. Voor Sagan is het al zijn zeventiende (!!) ritzege ooit in de Zwitserse rittenwedstrijd. Na een tegenvallend voorjaar - het was nog maar zijn tweede zege van het seizoen - lijkt de ex-wereldkampioen klaar voor de Ronde van Frankrijk.

Een haast geschiedenisloze etappe is het geworden. Vier renners kozen al meteen voor de aanval, verdeelden alle tussenspurten en bergpunten en werden in de slotfase ingelopen zodat het peloton mocht spurten voor de bloemen.

De vier - de Zwitser Pellaud, de Nederlander Lindemann, de Canadees Anderson en de Zuid-Afrikaan Willie Smit - sprokkelden de nodige publiciteit in een zonovergoten etappe maar voor de bloemen spurten deden ze niet.

De finish in Murten was best pittig. Op tweehonderd meter van de finish lag nog een scherpe bocht naar links, gevolg door tweehonderd strak oplopende meters met de nodige kasseien. Technisch en lastig, dat kon alleen maar spek naar de bek van Peter Sagan zijn.

Aangezien er een lokale ronde moest worden afgewerkt, konden de spurters de slotkilometer al eens verkennen. Deceuninck - Quick Step geloofde na de passage alvast in de kansen van Elia Viviani en voerde het tempo in het peloton stelselmatig op. BORA hansgrohe besloot ook een duit in het zakje te doen, Sunweb zag ook wel kansen voor Michael Matthews.

Simon Pellaud werd als laatste ingerekend waarna de voorbereiding op de spurt begon. Jasper Stuyven rondde perfect de laatste bocht in dienst van John Degenkolb maar zag tot zijn eigen ontzetting dat … Peter Sagan in zijn wiel zat. De Slovaak bedankte Stuyven met een verschroeiende versnelling waartegen niemand nog een antwoord had. Viviani werd nog tweede, voor John Degenkolb.