De Amerikaanse actrice en modeontwerpster Gloria Vanderbilt is overleden. Ze werd 95 jaar. Haar zoon Anderson Cooper heeft haar overlijden bekendgemaakt.

Vanderbilt is afkomstig uit een Amerikaanse familie met Nederlandse wortels. Ze groeide op in Frankrijk, onwetend van de erfenis die haar op 21-jarige leeftijd zou te beurt vallen.

Gloria Vanderbilt werd vooral bekend in de jaren zeventig als modeontwerpster. Zo bracht ze een lijn met verschillende jeans uit, die destijds een strakker model hadden dan de meeste toen gemaakte spijkerbroeken.

Op de achterkant stond haar merknaam geborduurd, evenals het zwanenlogo van Gloria Vanderbilt. Dat logo was ook prominent te zien op het parfum dat ze uitbracht en nog steeds in trek is.

Ze huwde vier keer, onder andere met dirigent Leopold Stokowski, en scheidde drie keer. Vanderbilt was ook kunstenares en schrijfster.

Gloria Vanderbilt vormde de inspiratiebron voor de single ‘Mrs Vandebilt’ van Paul McCartney en zijn Wings. Het nummer staat ook op hun album ‘Band on the run’.

De modediva, die aan vergevorderd maagkanker leed, overleed thuis in het bijzijn van familie en vrienden.