Een persconferentie van het bestuur van de Pakistaanse provincie Khyber-Pakhtunkhwa werd vrijdag met abnormaal veel belangstelling gevolgd. Niet omdat er belangrijke beslissingen aangekondigd werden, wel omdat een medewerker de ‘kattenfilter’ was vergeten uit te schakelen.

Shaukat Yousafzai, de minister van Informatie van de provincie Khyber-Pakhtunkhwa, was journalisten aan het briefen tijdens een persconferentie toen de ‘kattenfilter’ per ongeluk werd ingeschakeld.

Tot grote hilariteit van iedereen die de persconferentie volgde, werd de fout niet opgemerkt door de medewerkers van Yousafzai.

Niet alleen de minister werd getroffen door de flater, ook de overheidsfunctionarissen die naast hem zaten, kregen plots roze, puntige oortjes en snorharen. ‘Ik was dus niet de enige die last had van de kattenfilter’, zegt Yousafzai aan persagentschap AFP. Hij noemt het een ‘eenvoudige vergissing die niet al te serieus genomen moet worden’.

De video, die te bekijken was via de officiële pagina van de Pakistan Tehreek-e-Insaf-partij (PTI), werd enkele minuten na de persconferentie meteen gewist. De partij spreekt van een ‘menselijke fout’. ‘Alle nodige stappen zijn gezet om ervoor te zorgen dat dergelijke incidenten in de toekomst niet opnieuw kunnen gebeuren’, liet ze weten. Dat kon echter niet beletten dat screenshots van de persconferentie viraal gingen op sociale media.

What have this official PTI KPK Facebok page has done with KPK Information Minister Shaukat Yousafzai ?? !

This is INSANE. @SAYousafzaiPTI pic.twitter.com/bttJt5FrdB — Mohsin Bilal Khan (@MohsinBilalKhan) June 14, 2019