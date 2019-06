Onze jeugd speelt hoog spel, blijkt uit een onderzoek van de Onafhankelijke Ziekenfondsen. Een op de vijf Belgische jongeren gamet meer dan vijftien uur per week. Verslaafd is hij daarom niet, maar dat urenlang gamen vergroot wel het risico op problemen, fysiek én mentaal.

Een Belgische jongere spendeert gemiddeld elf uur per week aan games, blijkt uit een bevraging bij bijna duizend jongeren tussen 12 en 23. Het is duidelijk dat ­games belangrijk zijn in de leef­ ...