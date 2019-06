Iran wil meer uranium verrijken dan internationaal toegelaten

Iran dreigt ermee binnenkort over een grotere voorraad aan lichtverrijkt uranium te beschikken dan volgens het nucleair akkoord van 2015 is toegelaten. Het land wil op die manier de Verenigde Staten zover krijgen sancties te verlichten. Gaat de VS daar niet op in, dan stapt ook Iran deels uit het nucleaire akkoord.

In 2015 werd in Wenen een nucleair akkoord gesloten met Iran, waarin werd vastgelegd dat het land over maximaal 300 kilogram aan lichtverrijkt uranium mag beschikken. ‘Vandaag is het aftellen gestart om boven de 300 kilogram te gaan voor de reserves aan lichtverrijkt uranium en binnen tien dagen, op 27 juni dus, zullen we die limiet overschrijden’, zei woordvoerder Behrouz Kamalvandi tijdens een persconferentie die live op de Iraanse staatstelevisie werd uitgezonden.

Teheran had al op 8 mei aangekondigd dat het twee engagementen uit het akkoord van 2015 niet langer zou respecteren. Het gaat om de limieten van 300 kilogram aan verrijkt uranium en van 130 ton aan zwaar water. Zwaar water (dideuteriumoxide) wordt gebruikt als neutronenmoderator in bepaalde typen kernreactoren, maar ook bij de productie van waterstofbommen. Lichtverrijkt uranium kan dan weer niet gebruikt worden voor de productie van een bom.

Iran wil op die manier de Verenigde Staten zover krijgen de sancties tegen het land te verlichten. Afgelopen maand had Iran ook al de Europese ondertekenaars van het nucleair akkoord, het VK, Frankrijk en Duitsland, tot 7 juli de tijd gegeven om de Verenigde Staten te overtuigen op die sancties terug te keren. 'Als de Europese mede-ondertekenaars hun belofte nakomen, waardoor Iran terug toegang zou krijgen tot het internationale betaalverkeer, dan zullen we binnen de limieten van het akkoord blijven', zei Kamalvandi nog.

Washington besloot in mei vorig jaar al uit het akkoord met Iran te stappen. Sinds president Donald Trump dat besluit nam, zijn de spanningen tussen de VS en Iran verder toegenomen. Afgelopen week werden twee olietankers in de Golf van Oman getroffen door aanslagen. De VS zeggen dat Iran verantwoordelijk is, maar Iran ontkent dat. Ook de Europese Unie schaart zich niet zomaar achter de Amerikaanse beschuldigingen.