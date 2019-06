Amerikaanse sancties kosten Huawei 30 miljard dollar

De Chinese telecomreus Huawei heeft de rekening gemaakt van de Amerikaanse sancties waar het bedrijf onder lijdt. De omzet zal de volgende twee jaar 30 miljard dollar (26,7 miljard euro) onder de verwachtingen liggen, aldus Huawei-topman Ren Zhengfei.

De VS hebben Huawei in mei op een zwarte lijst geplaatst, waardoor het is afgesneden van de nodige Amerikaanse software en componenten.

Volgens de topman zal daardoor de omzet van Huawei - het grootste technologiebedrijf van China - in 2019 en 2020 licht dalen tot 100 miljard dollar. In 2018 bedroeg de omzet 105 miljoen dollar.

Zo zag Huawei de internationale verkoop van zijn smartphones al dalen met veertig procent, erkende Zhengfei.

De Amerikaanse ban op Huawei zal in de toekomst de toegang voor de telecomspeler tot Android, het besturingssysteem van Google, bemoeilijken.

Uiteindelijk zal Huawei er sterker uitkomen, aldus nog de topman over de moeilijkheden waar het concern mee te maken krijgt. In 2021 groeit het bedrijf weer volgens hem. Topman Ren Zhengfei gaf ook mee dat hij niet had gedacht dat de VS zulke ‘extreme maatregelen’ zouden nemen tegen het bedrijf.