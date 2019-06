Financiële sector wil meer vrouwen aan de top

Febelfin, de federatie van de financiële sector, en andere financiële spelers ondertekenen maandag een charter dat pleit voor meer genderdiversiteit in de financiële sector.

De bedoeling is om in de sector gelijke en eerlijke kansen te bieden aan mannen en vrouwen, maar het charter hecht ook belang aan diversiteit en inclusie in het algemeen.

De ondertekenaars van het charter engageren zich onder meer ook om genderverschillen op elk niveau in hun bedrijf te meten, om specifieke objectieven vast te leggen, om een actieplan rond diversiteit en inclusie op te stellen, en om een verantwoordelijke voor diversiteit aan te duiden.

‘Het charter dat wij vandaag ondertekenen, is een eerste stap in het waarmaken van onze ambitie om de financiële sector meer divers te maken’, zegt Karel Van Eetvelt, ceo van Febelfin. ‘Het is belangrijk dat wij de samenleving reflecteren. Jong en oud. Van verschillende culturen. Man en vrouw.’

Hoewel 51 procent van de werknemers binnen de financiële instellingen een vrouw is, groeien zij volgens Febelfin minder makkelijk door naar een leidinggevende positie: slechts 25 procent van dergelijke functies wordt door een vrouw bekleed. In de raden van bestuur loopt dit aantal verder terug naar een op de vijf.

Omdat het charter een daadkrachtig signaal moet zijn naar de volledige financiële sector, werd het platform Women in Finance opgericht. Binnen dat platform zullen verschillende werkgroepen concrete actiepunten vastleggen.