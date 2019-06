Boeing geeft nieuw veiligheidsprobleem met Dreamliner toe

Na klachten van verschillende piloten heeft de Amerikaanse vliegtuigbouwer Boeing in The Guardian toegeven dat het blussysteem van de motoren in sommige Boeing 787 Dreamliners niet werkt. Het is het zoveelste probleem met het vliegtuigtype.

In een waarschuwing aan luchtvaartmaatschappijen die de Dreamliner inzetten, schrijft Boeing dat de knop die het blussysteem van de motoren moet activeren ‘een klein aantal keer’ niet bleek te werken, en dat als gevolg van oververhitting. De knop moet ook de toevoer van brandstof en hydraulische vloeistof naar de motoren desactiveren, om ervoor te zorgen dat een brand zich niet verder zou kunnen verspreiden.

De Dreamliner wordt door heel wat grote luchtvaartmaatschappijen ingezet, ook vanaf Brussels Airport. Piloten uiten in The Guardian echter hun zorgen over de veiligheid aan boord. ‘Indien een motor vlam vat op een trans-Atlantische vlucht en het blussysteem niet werkt, dan moet de piloot minimaal drie uur doorvliegen met een brandende vleugel’, zegt een piloot in de Britse krant.

De Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA concludeert eveneens dat door het defect ‘het risico bestaat dat een vliegtuigbrand niet onder controle kan worden gebracht’. Toch besloot ze de vliegtuigen niet aan de grond te houden. Luchtvaartmaatschappijen moeten voortaan wel elke dertig dagen het systeem controleren.

Niet eerste probleem

Boeing zegt tegen The Guardian dat minder dan één procent van de Dreamliners getroffen werd door het probleem. Het bedrijf helpt naar eigen zeggen getroffen luchtvaartmaatschappijen door technici en wisselstukken beschikbaar te stellen. ‘Boeing werkt nauw samen met de FAA om alle mogelijke veiligheidsrisico’s in kaart te brengen en de nodige stappen te zetten’, zegt een woordvoerder tegen de krant. ‘Een motorbrand is sowieso erg onwaarschijnlijk, en kwam zelfs nog nooit voor bij een B787 Dreamliner.’

Toch is dit niet het eerste probleem met de Dreamliner. In 2013 werden de toestellen aan de grond gehouden na problemen met de accu’s. Drie jaar later viel een motor van een Dreamliner uit in volle vlucht, waarna de Amerikaanse luchtvaartautoriteiten aandrongen op ‘dringende herstellingen’. In 2017 zorgde een probleem met de elektrische bedrading dan weer voor brandgevaar.

Hoge productiesnelheid

Volgens critici zorgt de hoge productiesnelheid bij Boeing - het bedrijf mikt erop elke maand tot veertien Dreamliners op te leveren - voor een gebrekkige kwaliteitscontrole. Boeing zelf beweert echter dat het net nieuwe technologie inzet om de kwaliteitscontrole op te voeren.

Ook met zijn vliegtuigen van het type 737 Max heeft Boeing grote problemen. Die toestellen staan sinds half maart wereldwijd aan de grond na twee dodelijke vliegtuigongelukken in korte tijd, in oktober in Indonesië en in maart in Ethiopië. Daarbij kwamen respectievelijk 189 en 157 mensen om.