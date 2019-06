Ook stickers op fruit verdwijnen in strijd tegen plastic

De handelsfederatie Comeos wil gaan voor een maximale reductie van plastic en kondigt een aantal concrete maatregelen aan. ‘Wij kunnen nog geen wereld zonder verpakkingen beloven, maar gaan voor maximale reductie’, zegt Dominique Michel, ceo van Handelsfederatie Comeos.

Stickers die worden aangebracht op groenen en fruit zijn goed voor 120 ton plastic per jaar. Vanaf 2020 wordt dat verleden tijd, dan zullen supermarkten volgens Comeos niet meer stickeren, of enkel nog composteerbare stickers gebruiken.

Restaurantketens zullen volgens de handelsfederatie in 2020 ook stoppen met het gebruik van eenmalige plastic drinkbekers, en die vervangen door kartonnen bekers. En in de zomer van 2021 wordt de verkoop van plastic borden, bestek en rietjes verboden door de EU.

Veel supermarkten houden nu al op met het gebruik van plastic zakjes voor fruit en groenten. In december 2019 schaffen alle supermarkten die helemaal af. Er komen herbruikbare zakken in de plaats, van katoen, papier of composteerbare alternatieven. ‘Dat is een besparing van 600 miljoen zakjes per jaar of in totaal 2.500 ton plastic per jaar dat we uitsparen’, zegt Michel.