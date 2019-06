Daar is de ‘bad bank’ weer

Deutsche Bank hoopt doorstart te maken door tot 50 miljard euro aan risicovolle activa af te splitsen in een zogeheten ‘bad bank’. Zoals Fortis en Dexia eerder deden.

Deutsche Bank blijft wanhopig op zoek naar oplossingen voor de diepe crisis waarin de grootste bankreus van het land is verzeild geraakt. En die oplossing zou wel eens kunnen liggen in de afsplitsing van een aantal risicovolle bezittingen in een aparte ‘bad bank’, om zo de rest van de bank een kans te geven een gezonde doorstart te maken. Zoals in de nasleep van de financiële crisis van 2008 ook al gebeurde bij Fortis en Dexia.

14 procent van balanstotaal

Volgens de Financial Times Het maakt de oprichting van een ‘bad bank’ plan deel uit van een grootschalige reorganisatie, die topman Christian Sewing van Deutsche Bank zou aankondigen tijdens de presentatie van de halfjaarresultaten begin juli.

Onder de bad bank zouden vooral langlopende derivaten komen te vallen, en dat omdat het risico op aanzienlijke betalingsachterstanden op dat soort producten groot is. Hoeveel van dat soort langlopende producten Deutsche Bank exact zou willen afsplitsen is nog niet duidelijk, maar de Financial Times denkt dat dit kunnen oplopen tot 50 miljard euro, ofwel 14 procent van het balanstotaal van Deutsche Bank.

Schandaalbank

Daarbovenop zou de nieuwe topman ook een aantal zakenbankactiviteiten van Deutsche Bank - voornamelijk de handel in aandelen en rentegerelateerde producten - buiten Europa drastisch willen inkrimpen of zelfs helemaal schrappen. De focus zou vooral moeten komen te liggen op vermogensbeheer en dienstverlening aan zakelijke klanten

Ooit omschreven als ‘de architect van het Duitse Wirtschaftwunder haalde de grootste bank van Duitsland de voorbije jaren alleen nog de krantenkoppen als schandaalbank. Manipulatie met de Liborrente en de goudprijs, hypotheekzwendel in de VS, witwaspraktijken in Rusland en het overtreden van handelssancties tegen Syrië en Iran: Deutsche Bank was er telkens bij betrokken.

Mislukte fusiegesprekken

Tel daarbij de krappe kapitaalbuffers, de gigantische derivatenportefeuille en de extreem lage rente die al jaren inhakt op het krakkemikkige verdienmodel van Deutsche Bank, en je begrijpt waarom steeds minder beleggers in een heropstanding geloven. De beurskoers van Deutsche Bank halveerde vorig jaar. Waardoor er in Duitsland politiek stemmen opgingen om de bankreus te fuseren met het eveneens wankelende Commerzbank. Maar die fusiegesprekken mislukten.