Er zijn bijzondere beelden opgedoken van een groep everzwijnen in het centrum van Heusden-Zolder. Een moeder en haar jongen steken in Heusden de Koolmijnlaan over… via het zebrapad.

Het bijzondere tafereel werd in de nacht van vrijdag op zaterdag - om 0u14 - gefilmd door Ismail Dilek uit Heusden-Zolder. “Ik had net een vriend bij zijn thuis afgezet en wilde met de wagen verder rijden, toen ik in het centrum van Heusden plots een groep everzwijnen opmerkte”, zegt Ismail. Hij nam zijn gsm en filmde hoe een moeder samen met haar zes jongen de Koolmijnlaan in Heusden - ter hoogte van de witte Moskee - overstak en dat netjes via het zebrapad. “Het was een heel grappig zicht”, zegt Ismail.

Op het filmpje is ook te zien hoe een auto nog remt voor de overstekende zwijnen, die aan de overkant van de weg in de struiken wegduiken. “Ik heb in Heusden-Zolder al vaker everzwijnen zien rondlopen, maar dat was dan vooral in de industriezone”, zegt Ismail. “Dit is de eerste keer dat ik ze in het centrum tegenkom."