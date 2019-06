‘Saudische tiener wordt gespaard van executie’

Murtaja Qureiris zal volgens een bron bij CNN niet ter dood veroordeeld worden, maar krijgt een celstraf van twaalf jaar. Hij zat al vijf jaar in de gevangenis, en zou in 2022 de gevangenis al kunnen verlaten. De laatste vier jaar van zijn straf zou hij onder voorwaarden kunnen vrijkomen.

Qureiris was volgens Amnesty International de jongste politieke gevangene toen hij op 13-jarige leeftijd werd opgepakt.

Hij werd gearresteerd toen hij met zijn familie op weg was naar Bahrein en wordt vervolgd voor deelname aan protesten in 2001, het gooien van molotovcocktails naar een politiebureau en lid zijn van een ‘terroristische organisatie’. Amnesty International meldt dat Qureiris enkel bekende omdat hij gefolterd werd in de gevangenis. Het regime zou gewacht hebben tot hij meerderjarig werd om hem te executeren. Onder druk van onder andere Amnesty International zou het regime dus afzien van de executie. De organisatie reageerde dan ook opgelucht op het nieuws.

Much relief to learn that Saudi authorities confirm that #MurtajaQureiris will NOT be sentenced to death. #EndDeathPenalty #SaudiArabia https://t.co/c2jBKvQd6E