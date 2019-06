Uruguay start met simpele zege tegen Ecuador aan Copa America

Uruguay heeft de eerste wedstrijd in de Copa América eenvoudig met 4-0 gewonnen van Ecuador. Drie doelpunten werden in de eerste helft gemaakt en ruim tien minuten voor het einde viel de 4-0 binnen.

In de 13e minuut scoorde oud-Ajacied Nicolás Lodeiro op aangeven van Luis Suárez. Kort daarna kreeg José Quintero een rode kaart vanwege een elleboogstoot na tussenkomst van de VAR. Twintig minuten na de 1-0 maakte Edinson Cavani met een omhaal de 2-0. De bal werd na een voorzet doorgekopt door Lodeiro en Diego Godin en belandde daarna net achter Cavani. De spits schoot de bal al vallend binnen. Suárez scoorde in de 45e minuut de 3-0.

In de tweede helft gebeurde lange tijd niets, totdat Mina Meza de bal in eigen doel schoot in de 78e minuut. PSV’er Gaston Pereiro kwam in de 64e minuut in het veld bij Uruguay.