Na hele reeks schandaaltjes wil Geert Versnick ereschepen worden: ‘Hallucinant’

Open VLD-politicus Geert Versnick (62), die na een reeks schandaaltjes is gestopt als gedeputeerde en gemeenteraadslid, heeft een aanvraag ingediend om ereschepen van Gent te worden. Die staat maandagavond op de agenda van de bevoegde gemeenteraadscommissie. PVDA verzet zich.

‘Versnick is de belichaming van zelfverrijking en belangenvermenging. Hij toont geen enkel schuldbesef. Hallucinant’, zegt PVDA-fractieleider Tom De Meester.

Geert Versnick nam in 2017 ontslag als gemeenteraadslid nadat hij herhaaldelijk in opspraak was gekomen in de Optima-affaire en wegens zijn nauwe verwevenheid met de vastgoedsector. Hij werd uiteindelijk genekt door peperdure hotelrekeningen tijdens een verblijf in Bangkok als gedeputeerde. Naar die onkostennota’s loopt nog een gerechtelijk onderzoek. Niet alleen liet Versnick de Provincie ervoor betalen, er wordt vermoed dat hij ze ook heeft gebruikt als fiscale aftrekpost voor zijn persoonlijke vennootschap, bvba Clanco.

‘Hoewel Versnick nog niet strafrechterlijk veroordeeld werd, is het overduidelijk dat hij niet ethisch heeft gehandeld’, vindt Tom De Meester.

Dure etentjes

Versnick was schepen van Openbare Werken in Gent van 2001 tot 2006 en dan, tot 2012, OCMW-voorzitter en schepen van Intercommunales. Daarna werd hij Oost-Vlaams gedeputeerde, maar hij bleef gemeenteraadslid.

Versnick lag onder vuur om zijn vele mandaten, onder meer als bestuurder in de failliete Optima Group van zijn persoonlijke vriend Jeroen Piqueur. Hij bemiddelde bij de Provincie om een lening toe te kennen aan Optima Bank, terwijl de Nationale Bank al lang had beslist dat de bank dit soort leningen niet mocht afsluiten. Hij kwam ook in opspraak met dure etentjes voor de vastgoedsector, terwijl hij zelf als gedeputeerde over bouwvergunningen besliste.

De titel van ereschepen wordt toegekend voor een ‘langdurige en eervolle’ loopbaan als schepen en raadslid. Hij kan worden afgenomen ‘wanneer de betrokkene een straf- of tuchtrechtelijke veroordeling oploopt’.