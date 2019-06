Zomers weer op komst

De week start met droog, zonnig en vrij warm weer, maar in de loop van de dag komen er stapelwolken. Ook dinsdag wordt een mooie dag, later deze week wordt het wisselvallig.

De maxima liggen maandag tussen 21 graden aan zee en 25 graden in de Kempen. De wind is eerst zwak uit zuid tot zuidoost en wordt in de namiddag matig uit zuid tot zuidwest. In de kuststreek en zelfs deels in het noordwesten steekt in de loop van de dag een noordwestelijke zeebries op, aldus het KMI.

Maandagavond en -nacht is het helder tot licht bewolkt. De minima liggen tussen 10 en 15 graden bij een zwakke noordelijke of veranderlijke wind.

Dinsdag wordt het vrij zonnig met hoge wolkenvelden. In de loop van de dag ontwikkelen zich in het binnenland stapelwolken maar het zou nog droog blijven, al is een lokale regen­- of onweersbui niet uit te sluiten. De maxima liggen tussen 22 graden op het strand en 27 graden in de Kempen. De wind waait zwak tot matig uit veranderlijke of zuidoostelijke richting. Aan zee steekt er een zeebries op uit noordnoordoost.

Woensdag wordt het wisselvallig en vrij warm. De dag begint wisselend bewolkt met kans op enkele buien. In de namiddag wordt het onstabiel in het binnenland en ontwikkelen er zich regen-­ en onweersbuien die geleidelijk naar het oosten wegtrekken. De maxima liggen tussen 22 graden vlak aan zee en 27 graden in de Kempen. De wind is eerst zwak tot matig uit zuidelijke richtingen en wordt later matig uit zuidwest tot west.