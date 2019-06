Werken en ongeval zorgen voor grote hinder op E17 rond Gent: ‘Vermijd de omgeving’

Het Agentschap Wegen en Verkeer start maandag met de heraanleg van de E17 tussen Zwijnaarde en Destelbergen. Het verkeer staat stil in Beervelde door een ongeval met verschillende vrachtwagens. Omstreeks half acht was het meer dan 2 uur aanschuiven richting Gent.

Volg hier de huidige verkeerssituatie.

De E17 van Beervelde naar Kortrijk is versperd door een ongeval met verschillende vrachtwagens. Het verkeer staat volledig stil vanaf Lokeren. De hinder zal er nog geruime tijd duren, het Vlaams Verkeerscentrum raadt aan om de omgeving te vermijden.

Wie van Antwerpen naar Gent moet rijdt beter om via de E19 naar Brussel. Van Antwerpen naar Gent gaat het sneller via de E34 en de R4-Oost. Antwerpen kust is het best via de E34/A11 Brugge, en wie van Hasselt naar Gent rijdt kan het best via Brussel gaan.

Heel wat fileleed op de #E17: door een ongeval met vrachtwagens is de weg versperd in Beervelde→Kortrijk. Het verkeer staat volledig stil vanaf Lokeren. Volg de omleidingen: https://t.co/uMNVOIqacE pic.twitter.com/ckhK796xDG — Vlaams Verkeerscentrum (@verkeerscentrum) June 17, 2019

Werken

In totaal wordt de autosnelweg over een afstand van 8 kilometer volledig vernieuwd. De ingreep zal tot eind augustus voor veel hinder in de Gentse regio zorgen, waarschuwt het Agentschap.

De werkzaamheden verlopen in fasen. In de richting van Antwerpen loopt de werfzone van de brug over de Ringvaart en de R4 tot net voorbij de verkeerswisselaar in Destelbergen. De afrit naar het UZ Gent van de E17 richting Antwerpen wordt ook volledig heraangelegd. In de richting van Gent werkt de aannemer vanaf de brug boven de N447 tot na de afrit UZ Gent. Ook de afrit krijgt een nieuwe toplaag.

Van maandag 17 juni tot donderdag 18 juli start de heraanleg in de richting van Antwerpen. In de maand juni rijdt het verkeer in beide richtingen op twee versmalde rijstroken en gaat de afrit naar de R4 in Destelbergen dicht. Vanaf juli gaan verschillende op- en afritten in de richting van Antwerpen dicht.

In die periodes wordt er 24 uur op 24 gewerkt en ook tijdens het weekend. Tijdens de Gentse feesten wordt er niet gewerkt en is de weg terug vrij. De rijrichting Kortrijk krijgt een opknapbeurt van begin augustus tot eind augustus.

Het viaduct van Gentbrugge, dat de komende twee jaar gesaneerd wordt, is niet opgenomen in de werfzone.