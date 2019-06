Kortrijk gaststad voor Warmste Week

De Warmste Week van Studio Brussel strijkt dit jaar van woensdag 18 tot en met dinsdag 24 december neer in Kortrijk.

Op de site van Studio Brussel legt het nethoofd Jan Van Biesen de keuze voor Kortrijk uit: ‘Studio Brussel kiest ervoor om voor De Warmste Week voluit voor de samenwerking met een hele stad te gaan. We willen graag de bestaande, lokale dynamiek omarmen. Samen met alle Kortrijkzanen en met alle lokale organisaties maken we er één groot solidariteitsfeest van, met heel veel muziek natuurlijk.’

Vanmorgen kregen de Kortrijkzanen trouwens zelf de primeur. Alle inwoners van de stad kregen een kaartje van Studio Brussel in hun brievenbus met het nieuws.

Ook de burgemeester van Kortrijk, Vincent van Quickenborne (Open VLD) is enthousiast. ‘De inzet is duidelijk: we gaan alle Kortrijkzanen, organisaties en verenigingen massaal mobiliseren om er een onvergetelijke Warmste Week van te maken. Kortrijk, here we come!’

De voorbije twee jaar had de Warmste Week/Music for Life zijn tenten opgeslagen in Puyenbroeck, Wachtebeke. Daarvoor zaten de programmamakers in het domein De Schorre, in Boom.



Op woensdag 18 september maken alle andere VRT-netten bekend hoe en op welke andere plaatsen ze met De Warmste Week in Vlaanderen aanwezig zullen zijn. Vanaf dat moment kunnen ook alle actievoerders hun initiatief voor De Warmste Week 2019 registreren op www.dewarmsteweek.be.