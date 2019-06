Onze landgenoot Stoffel Vandoorne finishte tijdens zijn debuut in de 24u van Le Mans meteen op het podium. Een schitterend resultaat na een ijzersterke eerste deelname aan de legendarische race.

Na een erg moeilijke periode in de Formule 1, en een zwaar seizoen in de Formule E, blijkt Vandoorne zijn eerste kennismaking met het World Endurance Championship (WEC) een groot succes.

Tijdens zijn eerste race in het WEC eindigde Vandoorne voor eigen publiek tijdens de 6u van Spa meteen op het podium, iets dat hij knap herhaalde tijdens de 24u van Le Mans, waar de concurrentie en strijd nog groter zijn.

"Het was mijn eerste ervaring in Le Mans en het was een geweldige," zei Vandoorne nadat hij op het podium finishte.

"Eerst en vooral wil ik Boris Rotenberg en SMP Racing bedanken voor de kans die ik kreeg om aan het WEC deel te nemen. Ik mocht een eerste keer proeven in Spa en we behaalden daar het podium."

"Vervolgens herhaalden we dat hier en daar ben ik zeer blij mee. Het was echt een zeer moeilijke race. We hadden een goede snelheid, zeker wanneer het er toe deed. We hadden ook enkele zware gevechten op de baan en ik denk dat ik uit de problemen ben gebleven, wat het belangrijkste doel voor ons was."

"Ik ben zeer blij met mijn eerste ervaring in Le Mans en ik hoop dat ik nog kan terugkeren," besloot Vandoorne.

