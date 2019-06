Qatar vecht terug tegen Paraguay en pakt punt bij debuut in Copa America

Paraguay en Qatar zijn hun Copa America gestart met een draw. De partij op de eerste speeldag van groep B in Rio de Janeiro eindigde op 2-2. Colombia klopte Argentinië eerder in dezelfde groep met 2-0.

Cardozo (4’), op penalty, en Gonzalez (56’) bezorgden Paraguay een dubbele voorsprong, maar Qatar vocht terug. Via Ali (68’) en Khoukhi (77’) stond het plots 2-2. Nadien bleven treffers uit.

In de stand staat Colombia aan kop met drie punten, voor Paraguay en Qatar met elk één punt. Een puntenloos Argentinië sluit de rangen. Op de tweede speeldag moet Colombia in São Paulo aan de bak tegen Qatar, terwijl Argentinië in Belo Horizonte al met de rug tegen de muur staat tegen Paraguay.

Afgeweken of niet, de allereerste Qatarese goal ooit op de Copa América is een feit! ?????? pic.twitter.com/87vohNbBKe — Play Sports (@playsports) June 16, 2019

Qatar kreeg net als Japan in groep C een uitnodiging voor de Copa America. Het emiraat veroverde eerder dit jaar verrassend de eindzege op de Asian Cup (na finalewinst tegen Japan) en organiseert in 2022 het volgende WK.

De top twee van elk van de drie poules plaatst zich voor de kwartfinales, net als de twee beste derdes. De finale volgt op 7 juli in Rio. (belga)