De heruitgave van de lokale verkiezingen in Bilzen mondde uit in een kanseliersstrijd met twee. Intussen peuzelde Vlaams Belang de N-VA op.

Het is vijf over zes wanneer een stralende Johan Sauwens met een colonne supporters naar het cultureel centrum van Bilzen wandelt, met zijn kostuumvest nonchalant over zijn schouder geslagen. Er worden ...