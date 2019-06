REACTIES. Gefrusteerd, ontgoocheld maar nog altijd niet knock-out. Beloften willen terugknokken tegen Spanje en Italië

De jonge Rode Duivels waren uiteraard zwaar ontgoocheld na de nederlaag tegen Polen. Ze beseften maar al te goed dat een plaats in de volgende ronde nu wel heel moeilijk wordt.

“We begonnen heel goed aan de wedstrijd”, vond doelman Nordin Jackers. “We creëerden direct overwicht en komen verdiend op voorsprong. Helaas krijgen we dan een vermijdbare goal tegen. We bleven het overwicht houden maar ze zijn dodelijk efficiënt en daarmee hebben ze ons vandaag gepakt.”

Of hij zich schuldig voelde aan het eerste tegendoelpunt? Jackers: “De bal gaat over Wout (Faes, red) zijn been waardoor ik de bal een seconde uit het oog verloor omdat Wout voor de bal staat. Ik had niet meer de tijd om een stap te zetten en daarom kon ik er niet meer bij. Over heel de wedstrijd gezien hadden we het overwicht maar we worden gepakt op efficiëntie.”

Jackers incasseerde voor de derde keer op rij drie doelpunten in het doel van de beloften. “We moeten gewoon alles achter ons laten en naar de volgende wedstrijd kijken. We kijken nu gewoon naar Spanje. Dat wordt een belangrijke wedstrijd maar dat was deze wedstrijd ook. Er mag teleurstelling zijn maar we moeten de knoop omdraaien, zei de coach daarnet nog.”

Gefrustreerde Faes

Wout Faes in actie. Foto: BELGA

Wout Faes had het ook moeilijk met de nederlaag. “Frustrerend, hé”, vond de Kempenaar van KV Oostende. “We wisten dat ze gevaarlijk waren op afstandsschoten en stilstaande fases en net zo scoren ze hun doelpunten. Dat is zuur. Bij de eerste goal liep de hele ploeg een beetje verkeerd waardoor die Pool vrij kwam te staan. Ik stap uit, kan hem niet afblokken en zo rolt die bal binnen. En neen, het lag niet aan het feit dat ik met Cobbaut een nieuwe partner kreeg centraal achterin. We spelen en trainen al lang genoeg samen. Daar lag het probleem niet.”

Is dit al het einde van het toernooi? Faes: “Spanje en Italië zijn inderdaad twee grote landen maar ik denk dat wij ook moeten trachten om een groot land te zijn. We zaten tegen Polen toch ook goed in de wedstrijd, lieten de bal goed rondgaan maar na die 1-1 begonnen we plots andere dingen te doen en kregen zij hoop.”

Heynen: “Grote teleurstelling”

“Dit is een grote teleurstelling”, reageerde Genk-middenvelder Bryan Heynen. “We hadden ons de start toch anders voorgesteld. We kwamen snel voor maar uit hun enige kans voor de rust scoren ze de gelijkmaker. We wisten dat ze sterk waren op stilstaande fases maar daaruit scoren ze hun tweede treffer. Op het moment dat we iets proberen terug te doen, valt hun derde goal. Dichter dan onze tweede treffer zijn we niet meer gekomen. We zaten na die gelijkmaker niet meer in ons spel.”

Genkse verbroedering: De Norre, Heynen en Piotrowski. Foto: BELGA

Heynen speelde minder opvallend dan bij Genk. “Mijn opdracht is ook iets anders”, klonk het. “De trainer houdt meer van controle zodat ik minder kan infiltreren. Het is niet moeilijker, het is gewoon anders.”

Naar de hitte wilde Heynen niet verwijzen. “Het was uiteraard warm maar we zijn al langer dan een week hier, daar kunnen we het niet op steken. Ja, het wordt nog moeilijk maar zeg nooit nooit. Ik denk dat iedereen op dit toernooi gewaagd is aan elkaar. Maar het moet beter, veel beter. Ik wil eerst nog eens de wedstrijd herbekijken om te zien waar we kunnen verbeteren.”