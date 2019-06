Red Lions kloppen Nieuw-Zeeland ruim en plaatsen zich voor Final Four

De Belgische hockeymannen hebben zondag hun twaalfde wedstrijd in de Hockey Pro League gewonnen. De Red Lions haalden het in Antwerpen met 4-0 van Nieuw-Zeeland. Door de zege zijn de Belgen zeker van een plaats in de Final Four in Amstelveen.

Sebastien Dockier (7.) opende al snel de score, en toen Maxime Plennevaux (43.) de 2-0 nette, was de partij gespeeld. Thomas Briels (56. en 56.) diepte met twee snelle goals na elkaar de kloof verder uit. In de stand staan de Lions (25 ptn) tweede, met een punt minder dan Australië. Nederland (22 ptn) en Argentinië (20 ptn) volgen. Duitsland (20 ptn) en Groot-Brittannië (19 ptn) kunnen de Belgen niet meer inhalen, waardoor de Lions zeker zijn van een plaats in de top vier. Voor de Belgen wachten nog thuiswedstrijden tegen Australië (19 juni) en Argentinië (23 juni).

(belga)