Onrust over politieke advertenties op Facebook

Zowat elke Belg met een Facebookprofiel kreeg in de weken voor 26 mei advertenties te zien van politieke partijen. Volgens data van Facebook publiceerden partijen en individuele politici samen zeker meer dan 2.600 advertenties.

Die advertenties zijn ook de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) niet ontgaan. ‘We weten allemaal hoe nauwkeurig het profiel is dat Facebook kan opstellen op basis van iemands likes, waardoor de ene gebruiker advertenties kan krijgen van linkse partijen, en de andere van rechtse’, zegt GBA-voorzitter David Stevens. ‘Op het vlak van privacy komen we dan op een zeer delicaat gebied. We moeten nagaan hoe gericht die advertenties waren, want marketing op basis van iemands politieke voorkeur ligt zeer gevoelig en is gebonden aan strenge regels. Net zoals dat geldt voor boodschappen gebaseerd op iemands seksuele geaardheid, religieuze overtuiging of aansluiting bij een vakbond. Het debat over het verband tussen de uitslag van verkiezingen en politieke marketing via sociale media is bezig, ook op Europees niveau, en we moeten daarin betrokken zijn. In het algemeen moet de GBA dichter bij maatschappelijke evoluties staan.’

De compleet nieuwe structuur van de GBA laat toe dat de privacywaakhond meer proactief te werk gaat. Dat komt door de grondige update van de Europese regels rond databescherming via de GDPR-verordening. De regulatoren kunnen boetes opleggen, wat de GBA twee weken geleden voor het eerst deed. Een burgemeester kreeg een boete van 2.000 euro, omdat hij tijdens de campagne voor de lokale verkiezingen een verkiezingsmail had gestuurd naar twee mensen van wie hij het mailadres had verkregen door een aanvraag voor een bouwvergunning.

‘Als de privacyschending zwaarder is, kunnen de boetes ook veel zwaarder uitvallen’, zegt Stevens. ‘Onze Franse collega’s hebben Google een boete van 50 miljoen euro gegeven. In Spanje kreeg de voetbalbond een boete van 250.000 euro omdat gebruikers van hun app werden afgeluisterd via de microfoon van hun smartphone. Maar voor het tot een boete komt, wordt er altijd bemiddeld.’