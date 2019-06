Belgian Cats winnen vierlandentoernooi in Brussel na derde zege op rij

De Belgian Cats hebben zondag in het Zuidpaleis in Brussel hun derde zege op rij geboekt op het vierlandentoernooi: de Belgische basketvrouwen waren met 64-56 (rust: 28-30) te sterk voor China en kroonden zich zo tot eindwinnaar.

De Belgian Cats, die vrijdag Spanje (65-61) en zaterdag Canada (68-64) opzijzetten, beleven met de toernooiwinst een ideale voorbereiding op het EK, dat van 27 juni tot 7 juli plaatsvindt in Servië en Letland. Europees kampioen Spanje eindigde tweede op het vierlandentoernooi, gevolgd door China en Canada.

Net zoals zaterdag hebben de Belgen veel wissels doorgevoerd tijdens de match. De Chinezen, die heersten op de rebound (42 tegen 30), leidden aan de pauze met tien punten voorsprong. In het derde kwart scoorde Julie Vanloo (11 punten) drie driepunters op rij maar na een 0-15 nam China even voor het half uur opnieuw de leiding met 39-47. Een slotoffensief onder impuls van Julie Allemand (6 van 8 punten) en Kyara Linskens (5 van 10 punten) leverde de Belgen in het vierde kwart alsnog de zege op. Emma Meesseman eindigde de match met 9 punten op de teller, Kim Mestdagh verzamelde er 8.

Na afloop van het vierlandentoernooi oefenen de Belgian Cats nog twee keer tegen Italië, op 21 juni in Wevelgem en op 22 juni in Kortrijk. Op 24 juni reizen ze af naar Servië en op 27 juni gaat het EK van start. De Belgen treffen er in groep D Rusland, Wit-Rusland en gastland Servië. Een plaats bij de eerste zes van het EK levert een ticket op voor het olympisch kwalificatietoernooi. (belga)