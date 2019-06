Bjorg Lambrecht en Wout Van Aert zijn heel blij met hun truien in Dauphiné

Bjorg Lambrecht (Lotto Soudal) eindigt als twaalfde in de eindstand van het Criterium du Dauphiné en mag ook met de jongerentrui naar huis. “Ik ben heel trots op deze trui”, zei hij na afloop. “Maar zeker ook met mijn klassement.” Wout van Aert stak de groene puntentrui op zak, al stapte ook hij zondagavond ziek op het vliegtuig naar huis.

Bjorg Lambrecht hoopte op nog een laatste goede dag in het Criterium de Dauphiné en dat bleek ook het geval te zijn. Nils Politt, op 21 minuten in het jongerenklassement, schoof wel mee in de vroege vlucht, net zoals Sep Kuss, op 16 minuten, maar echt bedreigd werd de renner uit Knesselare niet meer en dus mag hij met de jongerentrui naar huis. “Ik ben echt blij, want dit was een lastige koersweek met regen, koude, dan weer zon. Het was zeker niet gemakkelijk. Maar ik ben echt content over mijn vorm en dat ik hier die jongerentrui win.”

En als toemaatje is er een twaalfde plaats in het klassement. “Ik kwam niet naar hier voor een algemeen klassement”, zei hij. “Ik word twaalfde en pak die jongerentrui, dat is echt wel ongelooflijk. Ik heb eens naar de lijst met winnaars gekeken van die trui en daar staan enkele mooie namen tussen (Pierre Latour, Emanuel Buchmann, Julian Alaphilippe, Simon Yates, Wilco Kelderman, Rohan Dennis, red). Ik hoop dat ik een even mooie carrière kan uitbouwen als hen.”

Zieke Van Aert

Wout van Aert (Jumbo-Visma) keert huiswaarts met twee ritzeges en de groene trui. “Ik ben hier heel trots op”, verklaarde hij. “Want het was een lastige dag omdat ik vanmorgen ziek ben geworden.”

Ploegmaat Steven Kruijswijk gaf op tijdens de etappe met maagproblemen, ook Wout van Aert kampte met ziekte, maar hij reed de wedstrijd uit. “Ik wilde hier finishen om mijn groene trui te behouden”, zegt hij. “Nu ben ik echt uitgeput en ik zal toch even moeten herstellen. Dit was een mooie week, maar de drie laatste dagen waren echt wel lang. Gelukkig heb ik ze verteerd en kan ik nu naar huis.”

Echtgenote Sarah verraste Van Aert zaterdag met een bezoek en bleef ook nog vandaag bij haar man. “Dat was een echte verrassing”, zei hij. “Ik wist helemaal van niks en plots stond ze hier. Dat is wel fijn, zo wat extra aanmoediging tijdens de laatste twee dagen. Nu keer ik naar huis en wil ik in de eerste plaats herstellen.”

Van Aert won de tijdrit, Belgisch kampioen Victor Campenaerts stak niet weg dat hij de Kempenaar vreest voor het BK. “Voor mij verandert er niet veel na die zege in de tijdrit”, vindt Van Aert zelf. “Ik was al van plan om alles te geven op dat BK en dat zal nu niet anders zijn. Het is leuk om met zo’n gevoel naar een BK tijdrijden te kunnen gaan. In een tijdrit is het simpel, je moet gewoon alles geven en na één minuut is dat al vergeten wie de grote favoriet was. Ik kijk ernaar uit.”

Ook het BK op de weg in Gent spreekt hem aan. “Het is toch een Belgisch parcours dat me wel moet liggen. in het begin liggen er toch een paar kasseistroken in en voor een BK moet je altijd ambitieus zijn. Een BK kan ook altijd alle richtingen uit en is moeilijk te voorspellen. Als ik deze conditie kan vasthouden, moet ik daar wel kunnen meedoen voor de zege.”

