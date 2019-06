Ruslan Malinovskyi boos dat Genk hem niet naar Atalanta laat gaan: “Ik voel me bedrogen”

Het Italiaanse Atalanta drukt door voor Ruslan Malinovskyi, maar de 26-jarige Oekraïner ziet het even niet meer zitten. De middenvelder merkt namelijk dat Racing Genk niet meewerkt. “Ze hebben het me nochtans beloofd.”

“Ik weet dat er bij Genk een bod van Atalanta op tafel ligt, maar dat ze bij Genk niet van plan zijn om erover te onderhandelen, ook al is het bod hoger dan wat ze vorig jaar aan een Spaanse club vroegen”, vertelt een fel ontgoochelde Malinovskyi. “Genk liet me het voorbije jaar niet gaan, maar beloofde me dat ze mij deze zomer niet zouden tegenhouden als ik zou willen vertrekken. Daarom voel ik me bedrogen. Vorige zomer vroeg Genk me om te blijven en de club te helpen in de race naar de titel. Ik aanvaardde dat, omdat ze hun woord gaven. In de winter kon ik naar AS Roma, maar ik kon daar niet naartoe gaan, omdat ik zelf mijn woord had gegeven, ik zou de club helpen kampioen te worden. Nu ik hoor dat Genk me niet wil laten gaan en een enorme prijs vraagt, voel ik me verraden.”

“Ik wou op een goeie manier vertrekken, door de club en de fans voor drie geweldige jaren te bedanken, maar Genk wil dit blijkbaar niet”, zegt Malinovskyi. “Ik ben 26 jaar, ik wil op een hoger niveau spelen en ik denk niet dat de fans me dat kwalijk nemen. Ik vraag Genk gewoon om hun beloftes na te komen en me voor een redelijke prijs laten gaan. Niet gratis, hè. Maar een bod waarbij ze tot 15 miljoen kunnen krijgen is meer dan correct in mijn ogen. 20 miljoen, hetgeen zij vragen, is niet oké en niet eerlijk. Ik heb drie jaar lang gevochten voor Genk en was zeker dat ik deze zomer door de grote poort zou kunnen vertrekken, en nu voel ik me vooral naïef. Ik klink misschien emotioneel, maar ik voel me hopeloos en ik zie mezelf niet meer voor Genk voetballen. Ik kan echt niet blijven na alles wat er gebeurd is.”