WK motorcross - Tim Gajser wint GP van Letland, Van Horebeek vijfde

De Sloveen Tim Gajser (Honda) heeft zondag in Kegums met de hakken over de sloot de Grand Prix van Letland op zijn naam gezet, de negende manche van het WK motorcross in de MXGP-klasse. Gajser, leider in het klassement, eindigde met evenveel punten als de Fransman Romain Febvre (Yamaha) en de Zwitser Arnaud Tonus (Yamaha), maar zijn overwinning in de tweede reeks gaf de doorslag. Jeremy Van Horebeek (Yamaha) eindigde de GP als vijfde.

De Nederlander Jeffrey Herlings (KTM), regerend wereldkampioen, sleepte de eerste reeks in de wacht, maar kwam niet meer aan de start van de tweede reeks wegens een kleine breuk in het rechterscheenbeen na een incident tijdens de verkenningsronde. De Nederlander maakte vorig weekend zijn wederoptreden in competitie tijdens de Grand Prix in Rusland in Orlyonok. Nog voor het seizoensbegin, in maart, ging hij onder het mes voor een voetbreuk.

In de eerste manche finishte Herlings voor Tonus en de Italiaan Antonio Cairoli (KTM), tweede in het klassement. Gajser moest zich tevreden stellen met de zesde plaats, voor Van Horebeek. In de tweede reeks draaide de Sloveen de gashendel open en bleef Febvre en de Zwitser Jeremy Seewer voor. Tonus werd vierde, Van Horebeek vijfde en Cairoli gaf op.

In het klassement van de Grand Prix eindigen zowel Gajser, Febvre als Tonus op 40 punten. Gajser werd tot winnaar uitgeroepen van de Grand Prix dankzij zijn zege in de tweede reeks. Van Horebeek is vijfde met 30 punten. Julien Lieber (Kawasaki) pakt de 16e plaats, Kevin Strijbos (Yamaha) is 25e en Jeffrey Dewulf (KTM) 27e.

In het WK-klassement diept Gajser, koploper met 391 punten, de kloof met Cairoli (358) uit. Clément Desalle (Kawasaki), geopereerd voor een dubbele scheen- en kuitbeenbreuk aan het linkerbeen na zijn val in de Grand Prix van Rusland, is zevende (208). Van Horebeek is achtste met 200 punten. Lieber bekleedt de 11e plaats (184), Strijbos de 23e (43).

MX2

In de MX2-klasse is het scenario helder: de Spanjaard Jorge Prado (KTM) won de twee reeksen voor Jago Geerts (Yamaha) en de Deen Thomas Kjer Olsen (Husqvarna), telkens in deze volgorde. In het algemeen klassement staat Prado (397) op kop, voor Olsen (367) en Geerts (301). Brent Van Doninck (Honda) werd 16e in de Grand Prix en Cyril Genot (Husqvarna) 24ste. (belga)