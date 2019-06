Slotrit Dauphiné gewonnen door Dylan Van Baarle, eindzege voor Jakob Fuglsang

De lastige slotetappe van het Critérium du Dauphiné is gewonnen door de Nederlander Dylan Van Baarle. Na Wout Poels was het de tweede Nederlandse ritzege op rij, tevens de tweede zege op rij voor Team Ineos. De Nederlander van Team Ineos was in de slotklim naar het Zwitserse Champéry de snelste van een kopgroep die al vroeg vorm kreeg. De eindzege was voor Jakob Fuglsang. De Deen van Astana won voor de tweede keer in zijn carrière de Dauphiné.

Klik hier voor onze digitale wielergids

Het Criterium du Dauphiné jaargang 2019 was vooral voor de Belgen een heuglijke jaargang. Ritzege en twee dagen geel voor Dylan Teuns, twee ritzeges en groen voor Wout van Aert en de witte trui van beste jongere voor Bjorg Lambrechts. We zijn ooit met een minder rijke oogst uit de Franse Alpen huiswaarts gekeerd.

En zelfs in de strijd om de eindzege deed Dylan Teuns lange tijd mee maar moest hij uiteindelijk toch buigen voor de betere klimmers. Die kregen vandaag een parcours van nauwelijks 113 kilometer voorgeschoteld maar wel met zeven beklimmingen. Gevaarlijke kost dus. Astana van leider Fuglsang zag maar al te graag een kopgroep van dertien renners vertrekken met daarbij alweer Julian Alaphilippe die al snel zijn bergtrui veilig wist te stellen. Mochten de dertien voorop blijven, dan zouden de bonificaties al verdwenen zijn.

De apocalyptische omstandigheden van zaterdag hadden wel hun tol geëist. Onder meer Michael Woods ging niet meer van start en op vijftig kilometer van de finish stapte ook een zieke Adam Yates van de fiets. Het nummer twee van het algemeen klassement kon niet meer verder en liet zo heel wat kostbare World Tourpunten liggen. Ook Steven Kruijswijk moest al heel snel de groep der favorieten laten rijden op een ogenblik dat het peloton nog vrij omvangrijk was. Ook de Nederlander zou even verder van de fiets stappen.

Peloton versnelt

In het peloton werd echter besloten te versnellen. Nog heel wat ploegen waren tuk op een ritzege en wie nog ambities had voor het eindklassement, kon de bonificaties best gebruiken. Vooraan spatte de kopgroep uit elkaar op de voorlaatste beklimming van de dag, de Côte des Rives, met onder anderen Carl Frederik Hagen, de Noor van Lotto-Soudal, in een actieve rol. Samen met de Australiër Haig, de Amerikaan Kuss en de Nederlander Van Baarle reed hij weg van zijn vluchtgezellen. Voor Haig ging het nog niet snel genoeg, Van Baarle kwam terug aansluiten.

In het peloton zette Wout Poels zijn Ineos-ploegmaten aan het werk. Dylan Teuns was de volgende klassementsrenner die overboord ging. De kloof met het leidende duo bleef echter rond de twee minuten schommelen zodat de dagwinnaar meer dan waarschijnlijk vooraan zat. Alaphilippe en Hagen wilden zich echter nog niet gewonnen geven en hielden de twee binnen schot.

Van Baarle de sterkste

De laatste klim naar Champery was niet superlastig. Slechts zeven kilometer aan om en bij de vijf procent gemiddeld: ideaal voor hardrijders als Haig en Van Baarle, minder gunstig voor wie nog een kloof wilde slaan met het oog op het klassement.

De twee leiders mochten onderling uitvechten voor wie de ritzege was. Van Baarle, in het verleden al top tien in onder anderen Ronde van Vlaanderen en Parijs - Roubaix, beschikte duidelijk over betere troeven dan zijn Australische vluchtgezel en boekte zijn eerste zege ooit in de World Tour.

In het peloton probeerde Pinot nog een laatste gooi naar de eindzege te doen maar Fuglsang kraakte niet. De Astana-renner won zo voor de tweede keer in zijn carrière de Dauphiné, Bjorg Lambrecht pakte de witte trui van beste jongere, Xandro Meurisse (Wanty Gobert) finishte knap negende in de slotrit.