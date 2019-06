PVDA legt nieuwe uitnodiging PS naast zich neer: ‘Niets veranderd bij Di Rupo’

De uiterst linkse PTB-PVDA heeft de nieuwe uitnodiging van de PS om te spreken over de Waalse formatie naast zich neergelegd. Dat meldt ondervoorzitter David Pestieau aan de VRT. ‘Er is niets fundamenteels veranderd.’

De PS had eerder op de dag bij monde van voorzitter Elio Di Rupo de partij uitgenodigd voor een derde gesprek komende dinsdag. ‘Ik heb hem een uitnodiging gestuurd en heb aangegeven dat hij zelf het tijdstip mag kiezen’, klonk het letterlijk.

Maar volgens ondervoorzitter David Pestieau is er niets fundamenteels veranderd sinds dinsdag. ‘We zien geen indicatie van meneer Di Rupo die gaat in de richting van een breuk met het verleden’, noteert de VRT.

De kansen zijn ‘bijna nihil’ dat zijn partij sowieso nog met de PS zou praten. ‘We zijn een rebelse partij en willen dat er echt iets verandert.’

‘Arrogant’ en ‘onverantwoord’

Begin deze week was het tot een clash gekomen tussen beide partijen, nadat ze een tweede keer met elkaar hadden gesproken in het kader van de formatie van een Waalse regering. Raoul Hedebouw klaagde na afloop van de gesprekken tussen beide partijen over de ‘arrogantie’ van de PS, omgekeerd viseerde Elio Di Rupo de ‘onverantwoordelijke houding’ van uiterst links.

Een nieuwe uitnodiging van de PS wees Hedebouw toen al af. Maar Magnette gaf nog niet op: ‘De onderhandelingen zijn niet voorbij, ze zijn nog niet begonnen’, sprak hij op Twitter. Donderdag zei hij op de RTBF te hopen dat de PVDA/PTB opnieuw aan de onderhandelingstafel komt. In datzelfde interview had hij zijn veelbesproken voorstel voor een noodregering gelanceerd.

Magnette sloot toen ook niet uit dat er in Wallonië een minderheidsregering van PS en Ecolo zou komen met, alsnog, steun vanuit de oppositie van het CDH. ‘Met de MR zijn er meer verschilpunten dan raakvlakken.’