Manifestatie tegen komst van ijsberen naar Pairi Daiza

Manifestanten van verschillende dierenrechtenorganisaties hebben zondag vreedzaam gemanifesteerd tegen de komst van ijsberen eind dit jaar in Pairi Daiza. Volgens de manifestanten daagde daarbij 200 man op, Pairi Daiza zegt dat de politie er maar 80 telde.

Eind dit jaar zullen tussen drie en vijf ijsberen aankomen in het ‘Terre du Froid’ van het dierenpark in Brugelette, nabij Ath. Maar meteen na de aankondiging steeg er al protest op van dierenorganisaties. Zij vinden dat poolberen niet thuishoren in gevangenschap, en al zeker niet in België. De baas van het park, Jean-Jacques Cloquet, verdedigde eind maart de beslissing nog. Volgens hem is het juist nodig om de dieren op te vangen omdat ze steeds moeilijker kunnen overleven in hun natuurlijke habitat.

De manifestatie was aanvankelijk op 6 april gepland, maar werd onder meer om veiligheidsredenen verboden door de burgemeester. Zondag verzamelden de manifestanten in Cambron (Brugelette). ‘Wij willen in eerste instantie het publiek informeren. We zijn ons ervan bewust dat onze actie niet zal volstaan om de komst van de ijsberen tegen te houden’, aldus Jean-Michel Stasse, voorzitter van Wolf Eyes. ‘Ik militeer al acht jaar tegen het gevangen houden van wilde dieren. Onze vereniging zal haar actie voortzetten. De ijsbeer is een beetje ons embleem.’

Zonder Gaia

Michel Vandenbosch, voorzitter van Gaia, had vooraf aangekondigd dat hij niet mee gaat protesteren. ‘Ik ben door de directie van Pairi Daiza uitgenodigd om over de komst van de ijsberen te spreken’, zei Vandenbosch eind april. ‘Sinds dat gesprek ben ik ervan overtuigd dat Pairi Daiza zijn huiswerk heeft gemaakt en dat het de ijsberen zo goed mogelijk zal opvangen. Maar ik blijf erbij dat die dieren niet thuishoren in gevangenschap. Ze hebben niet genoeg ruimte in een dierentuin.’

'In de natuur sterft de ijsbeer uit door de opwarming van de aarde', zegt Pairi Daiza in een reactie. 'De afstand tussen de ijsschotsen wordt te groot, de moeders vinden geen voedsel meer voor hun jongen.Als wij niet investeren in hoogkwalitatieve verblijven, is de ijsbeer ten dode opgeschreven. We willen het DNA van de soort in stand houden. Gesteld dat de klimatologische omstandigheden ooit verbeteren, kan de ijsbeer dan opnieuw in de natuur uitgezet worden.'

'WWF, Gaia, ... Alle serieuze dierenrechtenorganisaties met een wetenschappelijke achtergrond steunen dit beleid van de dierentuinen', klinkt het nog.