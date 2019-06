Gigantische stroompanne in Argentinië en Uruguay: miljoenen mensen zonder elektriciteit

Door een enorme stroompanne zitten miljoenen mensen in Argentinië en Uruguay zonder elektriciteit. Dat meldt een grote Zuid-Amerikaanse elektriciteitsleverancier.

Volgens de lokale media begon de elektriciteitspanne zondagochtend om 7 uur lokale tijd (12 uur Belgische tijd). Daardoor ligt alle treinverkeer in Argentinië en Uruguay stil. Ook verkeerslichten werken niet.

Naar verluidt zijn ook delen van Brazilië en Paraguay getroffen.

‘Door een enorme storing in het elektrische verbindingssysteem zitten heel Argentinië en Uruguay zonder stroom’, zegt elektriciteitsleverancier Edesur in een tweet.

Het distributiebedrijf belooft later meer informatie te geven. Volgens de autoriteiten in Uruguay ligt de schuld in Argentinië.

Miljoenen mensen zijn getroffen door de stroompanne. In Argentinië en Uruguay wonen samen zo’n 48 miljoen mensen. In sommige gebieden is de stroomtoevoer al hersteld.