Stoffel Vandoorne op het podium in 24 Uur van Le Mans, Toyota en Alonso winnen

Toyota is er met Fernando Alonso, Kazuki Nakajima en Sebastien Buemi in geslaagd om voor de tweede keer op rij de vierentwintig uren van Le Mans op hun naam te schrijven. Het podium wordt vervolledigd met de zuster-Toyota en de SMP Racing nummer 11 van onze landgenoot Stoffel Vandoorne.

Van een gezondheidswandeling mogen we nooit spreken op het legendarische Circuit de la Sarthe maar de overwinning van Toyota kwam nooit in gevaar. Sinds het vertrek van Audi en Porsche heeft het World Endurance Championship wat van haar spankracht verloren, als de Toyota’s heel blijven winnen ze ook meestal.

Al van bij de start sloegen de Toyota’s een gat met de rest van het veld met auto nummer zeven aan de leiding. Na vier uur racen had Kamui Kobayashi een comfortabele voorsprong op Toyota nummer acht met Fernando Alonso achter het stuur. In de strijd voor de derde plaats zijn het vooral Rebellion en SMP Racing, met Stoffel Vandoorne in auto nummer 11 die de dienst uitmaken.

Tijdens zijn eerste stint wist Vandoorne de kloof met de Rebellion te verkleinen tot acht seconden.

Bij het vallen van de avond speelden de Toyota’s even haasje-over, door een aantal incidenten was het Nakajima die de leiding overnam van zusterauto nummer zeven met Lopez achter het stuur. In de strijd om de derde plaats parkeerde Thomas Laurent de zijn Rebellion in de vangrails.

De pitcrew van Rebellion leverde een huzarenstukje af en repareerde de auto in recordtempo maar de Zwitsers verloren een ronde op de rechtstreekse concurrenten van SMP Racing. Tien uur ver in de race zag de Rus Egor Orudzhev zijn race beëindigd nadat hij een uitstapje maakte met de SMP met nummer 17.

Halfweg de race nam Fernando Alonso het stuur over van de Toyota nummer acht maar de Spanjaard moest de leiding afstaan aan Kamui Kobayashi na een probleem met een deur die niet goed afsloot. Bij het ochtendgloren vonden we de Rebellion met nummer 3 terug op de derde plaats voor de SMP Racing met nummer 11.

Op de middag had Kamui Kobayashi twee minuten voorsprong op Sebastien Buemi en alles leek erop dat Toyota nummer 7 de 24 uren van Le Mans op haar naam zouden schrijven. Stoffel Vandoorne erfde de derde plaats van Rebellion nadat de Zwitsers een stop-and-go penalty gekregen hadden van drie minuten.

Dat het venijn in de staart kan zitten weten ze bij Toyota maar al te goed, met nog een uur te gaan kreeg Lopez in auto nummer 7 af te rekenen met elektronische problemen na een lekke band en de Argentijn moest de leiding afstaan aan de Toyota nummer acht met Nakajima aan het stuur. het werd nog even spannend toen Nakajima naar de pits moest en de leiding aan Lopez moest laten.

Toch was het Nakajima die het laken nog naar zich toe wist te trekken en de Japanner kroonde uiteindelijk zichzelf, Fernando Alonso en Sebastien Buemi nog tot wereldkampioen van het seizoen 2018-2019. Jose Maria Lopez moest ondanks een sterke inhaalrace genoegen nemen met de tweede plaats in de zuster-Toyota.

SMP Racing gaf de derde plaats niet meer prijs en op die manier beëindigt Stoffel Vandoorne zijn eerste 24 uren van Le Mans op het podium.

Onze landgenoot Laurens Vanthoor verging het in de GTE Pro een stuk minder goed. Na problemen met de uitlaat van zijn Porsche 911 met nummer 92 zag hij alle hoop op een goed resultaat verloren gaan. Ook de Aston Martin met nummer 97 met onder meer Maxime Martin kende de nodige tegenslag. Zij werden vannacht teruggeslagen na een uitstapje in de grindbak.

Meer F1-nieuws op F1journaal.be: