Gemeente Schaarbeek betreurt dat Mortierbrigade affiche van bordeel plaatste

Schaarbeeks schepen van Gelijke Kansen Sihame Haddioui (Ecolo) ‘betreurt ten zeerste het gebruik van geweld om een ander vorm van geweld te veroordelen’. Dat zegt de schepen in reactie op de grote afbeeldingen van prostituees die reclamebureau Mortierbrigade voor de ramen plaatste, uit protest tegen het ongeval met vluchtmisdrijf in Schaarbeek.

Mortierbrigade hing vrijdag uit protest een grote afbeelding van drie prostituees in een vitrine voor de ramen van het kantoorgebouw van het reclamebureau. ‘Zo laat je mannen blijkbaar trager rijden. Getest en goedgekeurd in de Aarschotstraat’. Mortierbrigade wilde zo de verkeersonveiligheid aanklagen in de Waelhemstraat , waar vorige week een veertienjarig meisje werd aangereden.

Maar de affiche valt niet in de smaak van het gemeentebestuur. ‘Het is onaanvaardbaar om sekswerkers te gebruiken voor een affiche die in essentie vrouwen herleidt tot een lustobject en mannen tot een roofdier’, zegt schepen Haddioui.

Verkeersveiligheid is een prioriteit voor Schaarbeek, zegt de schepen, maar dat mag niet leiden tot het banaliseren van sekswerkers en een cultuur van verkrachting. “Als het reclamebureau echt de verkeersveiligheid wil ondersteunen, zal ik hen maandag meteen uitnodigen om hun creativiteit ten volle te benutten op een respectvolle manier voor alles en iedereen.”

De 28-jarige bestuurder werd donderdag nog opgepakt. De onderzoeksrechter stelde hem vrijdag in verdenking, maar liet hem onder voorwaarden vrij.