Dani Sordo wint in Sardinië, Tänak pakt leiding in WK-stand over ondanks fout in laatste klassementsproef

De Spanjaard Dani Sordo (Hyundai i20 Coupe WRC) heeft zondag de Rally van Sardinië gewonnen, dat is de achtste manche van het seizoen in het WRC-kampioenschap. De Est Ott Tänak speelde op de slotdag na een misser in de laatste klassementsproef van de dag zijn leidersplaats in de rally nog kwijt, maar heeft aan een vijfde plaats wel nog voldoende om de leiding in de WK-stand over te nemen van de Fransman Sébastien Ogier (Citroën), die zondag buiten de punten eindigde. Thierry Neuville werd zesde.

De Fin Teemu Suninen (M-Sport Ford) en de Noor Andreas Mikkelsen (Hyundai), die op de slotdag alle klassementsritten won, mochten in Sardinië mee het podium op. Onze landgenoot Thierry Neuville (Hyundai) werd pas zesde en blijft in de WK-stand op de derde plaats, op zeven punten van de leider. Voor Sordo was het zijn tweede WRC-zege, na een eerdere overwinning in Duitsland in 2013. Voor Suninen was een tweede plaats dan weer het beste resultaat ooit.

Tänak was ontegensprekelijk de man van de wedstrijd. De Est, die vrijdag als tweede de baan op moest, had schijnbaar geen last van zijn startpositie. Dat was ook niet het geval toen Ogier opgaf en Tänak vrijdagnamiddag als eerste de baan op moest. Zaterdag domineerde Tänak de wedstrijd met groots machtsvertoon. De Est won alle zes de klassementsritten, nam de leiding over van Dani Sordo en bouwde stapsgewijs een geruststellende voorsprong uit. Zondag leek hij op weg naar zijn tiende WK-zege, de vierde dit seizoen, tot hij halfweg de powerstage een stuurfout maakte. In plaats van een ruime voorsprong in het WK moet Tänak nu tevreden zijn met een voorsprong van slechts vier punten. Tänak heeft 150 punten. Ogier volgt als tweede met 146 punten. Neuville is derde met 143 punten. Voor de neutrale toeschouwer is dit een ideaal scenario en blijft het WK bijzonder spannend.

Geen drama

Voor Thierry Neuville, die de grote verliezer van de wedstrijd leek te worden, werd zijn zesde plaats in Sardinië plots een pak minder dramatisch. De Belg deed vrijdagnamiddag een gooi naar de leiding en was onderweg de snelste tot een communicatiefout in de cockpit een goed resultaat verkwanselde. Neuville gleed in de berm. Behalve het tijdverlies bleek ook de radiator licht beschadigd. Op weg naar de volgende klassementsrit kon de Belg de schade herstellen. Net als vrijdagvoormiddag maakte Neuville ook in de namiddag de verkeerde bandenkeuze. De gevolgen waren rampzalig.

De bandenslijtage was bijzonder groot, waardoor Neuville tot twee keer toe in de fout ging. Neuville sloot de dag af als zevende en wou op zaterdag tijd goedmaken. Maar ook toen koos hij niet de juiste banden en slaagde Neuville er, behalve een derde tijd in de slotrit, niet in om goede tijden te rijden. Toen Meeke lek reed, kon Neuville één plaats opschuiven. Tijdens de slotdag hingen teamorders in de lucht, maar de onwaarschijnlijke ontknoping zorgde ervoor dat Hyundai Motorsport plots twee wagens op het podium had en de flamboyante Italiaanse teammanager Andrea Adomo niet ingreep. Voor aanvang van de powerstage had hij zonder enige schroom gezegd dat die teamorders er mogelijk kwamen, maar dat hij pas na afloop van de rit zou beslissen.

De volgende WK-rally is die van Finland, eind juli. De WK-rijders en -teams zullen de komende weken rust nemen, een testprogramma afwerken of deelnemen aan een wedstrijd op lager niveau. Dat is het geval voor Thierry Neuville en Nicolas Gilsoul. Zij staan eind deze maand aan de start in de Ypres Rally.